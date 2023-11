RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Opel ha lanciato il suo nuovo veicolo commerciale leggero (LCV), Opel Combo. In aggiunta al frontale completamente ridisegnato e a un nuovo cruscotto digitale, questo van compatto di ultima generazione mantiene tutti i vantaggi del modello precedente, ed è anche il primo nel suo segmento a offrire l’innovativa illuminazione con fari Intelli-Lux LED Matrix Light a matrice di led. La versione Opel Combo Electric, a zero emissioni locali, registra un’ampia autonomia di guida. In aggiunta alla variante elettrica, il nuovo Opel Combo è disponibile anche con motori a benzina e diesel. Quest’ultima opzione offre la trasmissione automatica come alternativa al cambio manuale. Entrambe le versioni del nuovo Opel Combo sono disponibili in due lunghezze, con possibilità di scelta tra configurazioni a due o tre sedili anteriori. Il nuovo Opel Combo viene inoltre offerto come Doppia Cabina a cinque posti.

“Il nuovo Opel Combo è leader nella sua classe! Oltre a confermarsi come mezzo di trasporto affidabile ed efficiente, offre tecnologie avanzate che rendono il lavoro sicuro e più piacevole. Inoltre, Opel Combo Electric a zero emissioni locali offre ora una maggiore autonomia di guida: la soluzione perfetta per i professionisti” ha dichiarato il CEO Opel, Florian Huettl.

Il nuovo Opel Combo è riconoscibile all’istante grazie al tipico frontale del marchio, l’Opel Vizor, già apprezzato sulle nuove vetture della casa di Rùsselsheim. L’Opel Vizor crea un’unità visiva armonica che si espande sul lato anteriore del veicolo, dove è possibile scorgere l’emblema del marchio, ovvero il Blitz, e l’inconfondibile sistema di illuminazione frontale.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).