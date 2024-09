Onu, Meloni “La riforma faccia sentire tutti quanti più coinvolti”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Mi pare che il tema sia la riforma del Consiglio di sicurezza. E' questa la materia su cui si è consumato il grande dibattito: l'Italia ha una funzione chiara, non bisogna rischiare di fare riforme che servono a escludere i più. Non siamo favorevoli a nuovi seggi permanenti, ma a una riforma che faccia sentire tutti quanti più coinvolti, magari con nuovi seggi regionali a rotazione. Siamo aperti alla riforma, ma bisogna guardare all'obiettivo, che non è accontentare qualcuno". A dirlo la premier Giorgia Meloni in occasione di un punto stampa a New York a margine del Consiglio dell'Onu. xo9/fsc (video di Stefano Vaccara)