LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha dichiarato ancora una volta il sostegno di Malta all’Ucraina e ha chiesto alla Russia di fermare la sua aggressione contro il paese. Durante il suo discorso all’assemblea generale delle Nazioni Unite, il premier maltese ha dichiarato: “Non possiamo rinunciare a vivere in un mondo in cui la forza è giusta”. Abela ha affermato che quando la Federazione Russa ha iniziato la sua aggressione contro l’Ucraina lo scorso anno, stava violando la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Questi atti costituiscono una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite e anche una violazione del diritto internazionale”, ha affermato Abela. Ha osservato che le azioni della Russia sono state deplorate e respinte in modo schiacciante dall’assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha chiesto l’immediato ritiro delle sue forze militari da parte della Russia e la cessazione delle ostilità. “Questa guerra mina profondamente il sistema multilaterale”, aggiungendo che “le conseguenze a lungo termine di tali azioni da parte di un membro permanente di questo consiglio non saranno mai sottolineate abbastanza”.

Robert Abela ha ribadito il pieno sostegno di Malta all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. “Sottolineo ugualmente il diritto intrinseco dell’Ucraina all’autodifesa”, ha aggiunto. Il popolo ucraino, ha detto Abela, ha pagato il prezzo più alto a causa di “questa guerra di aggressione ingiustificata e immotivata”. Attraverso le sue azioni, la Russia non solo ha riportato la guerra verso i confini europee, ma ha anche generato una crisi alimentare globale che ha avuto un grave impatto sulla maggior parte dei paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. “Utilizzare la fame e le forniture alimentari come armi di guerra è del tutto inaccettabile”, ha detto Abela. Ha sostenuto che in questi tempi turbolenti il Consiglio di Sicurezza deve essere informato sulle misure necessarie per il mondo di oggi. “In questo momento di sconvolgimenti”, ha affermato, “la nostra risposta collettiva è raddoppiare i nostri sforzi e continuare a investire nel nostro sistema multilaterale. Così facendo, dobbiamo anche riformare questo Consiglio per assicurarci che sia veramente adatto allo scopo nel mondo di oggi: un Consiglio che sia più trasparente, più efficace, più rappresentativo, più responsabile e più democratico”.

– Foto: Department of Information Malta –

(ITALPRESS).