Onu, l’ambasciatore Marrapodi presenta le credenziali al segretario generale Guterres

NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – A soli 4 giorni dalla sua assunzione a New York, il nuovo Rappresentante Permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite, Ambasciatore Giorgio Marrapodi, ha presentato ufficialmente le lettere credenziali al Segretario Generale dell’ONU Antonio Guterres. Nel corso della cerimonia e del successivo incontro con il Segretario Generale, l’Ambasciatore Marrapodi ha sottolineato “il rinnovato impegno a consolidare e sviluppare ulteriormente l’eccellente partenariato tra l’Italia e le Nazioni Unite in tutti i settori di attività dell’Organizzazione” si legge nella nota. Il Segretario Generale Guterres ha espresso “grande apprezzamento per il contributo dell’Italia al sistema delle Nazioni Unite, per l’azione efficace del nostro Paese al Palazzo di Vetro e nei principali fora di discussione multilaterali ed internazionali”. L’Italia è il settimo contributore al bilancio ordinario ONU e al bilancio di peacekeeping, il decimo in termini di contributi complessivi al sistema ONU (obbligatori, volontari ed altri), il primo contributore di caschi blu tra i paesi occidentali – in particolare UNIFIL.

“Il nostro Paese ospita una parte considerevole di agenzie e strutture del sistema onusiano tra cui il polo alimentare a Roma (FAO, PAM, IFAD), il centro logistico di Brindisi e lo Staff College di Torino”. Nel corso della riunione, Guterres ha confermato la sua intenzione di recarsi in missione in Italia per partecipare all’inaugurazione dei Giochi olimpici di Milano- Cortina 2026 il 6 febbraio. L’Ambasciatore Marrapodi ha annunciato che la Rappresentanza italiana organizzerà, a beneficio della membership onusiana, la diretta streaming della cerimonia di apertura nella Delegates Lounge del Palazzo di Vetro. Il 19 novembre, su iniziativa italiana, è stata approvata per consenso e con 165 co- sponsorizzazioni in Assemblea Generale la Risoluzione sulla Tregua olimpica. Alla cerimonia di presentazione delle credenziali, l’Ambasciatore Marrapodi è stato accompagnato dalla consorte Loriana Fabian, dal Vice Rappresentante permanente Gianluca Greco e dalla Coordinatrice per i temi dello sviluppo sostenibile Daniela Tonon.

