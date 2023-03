ROMA (ITALPRESS) – Sarà online il prossimo 13 marzo il progetto di comunicazione “Il nostro Viaggio Mondiale – Milano e Terni, il 2023 iridato della scherma italiana”. L’iniziativa promossa da Federscherma con il contributo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri punta a raccontare e far conoscere le storie, sportive ma soprattutto umane, di alcuni tra i grandi protagonisti della scherma azzurra nell’anno speciale del doppio Campionato del Mondo ospitato in Italia, a Milano per la scherma olimpica (dal 22 al 30 luglio) e a Terni per la specialità paralimpica (dal 2 all’8 ottobre). Un viaggio con destinazione “assalti iridati” che passa attraverso la quotidianità, l’umanità e lo storytelling più autentico di personaggi che si mostrano senza filtri, aprendo le porte delle loro case, delle palestre d’allenamento e dei luoghi di lavoro. Nelle interviste condotte dal giornalista Stefano Pantano, già spadista azzurro campione del mondo e curatore del progetto, gli spettatori potranno “scoprire oltre la pedana”, tra gli altri, la coppia d’oro del fioretto Daniele Garozzo-Alice Volpi, nella gestione non soltanto delle stoccate decisive ma pure delle faccende domestiche, la sciabolatrice paralimpica Rossana Pasquino alle prese con gli impegni accademici da docente universitaria, e Bebe Vio in fermento per il ritorno in gara nel mentre con il suo entusiasmo “gestisce” mille altre attività per lo sport integrato. Insomma, sui canali di Federscherma e del Dipartimento per lo Sport (@SportGoverno) un “Viaggio Mondiale” da non perdere, che si dipanerà in dieci puntate, con cadenza quindicinale e messa in onda iniziale sempre di lunedì. Primo appuntamento il 13 marzo. “Questo Mondiale, che sono certo avrà un forte ritorno sociale, è un elemento di stimolo per fare in modo che si allarghi la base che è l’altra medaglia che la scherma cerca sistematicamente, passando proprio per la scuola, le università e gli oratori, centrali educative che si sposano bene con la filosofia della scherma. La testimonianza degli atleti olimpici e paralimpici trasmette la voglia di fare scherma a tutte le latitudini”, ha dichiarato il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Così il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi: “Il Viaggio Mondiale, raccontato attraverso i volti e le storie dei protagonisti del nostro sport, scandisce la marcia d’avvicinamento a un anno speciale. E questa grande vetrina che la scherma avrà, tra Milano e Terni, vogliamo arricchirla di tutti i significati valoriali che caratterizzano la nostra disciplina”.

– Foto Ufficio Stampa Fis –

(ITALPRESS).

