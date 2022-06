MODENA (ITALPRESS) – Maserati inaugura una nuova era nella digital customer experience. E’ on line, infatti, il rinnovato sito web www.maserati.com/global/en con nuove sezioni e funzionalità. Il sito è il punto di partenza dal quale si sviluppa un’esperienza digitale integrata per i clienti Maserati, grazie a strumenti di supporto alle vendite per un customer journey online personalizzato. Maserati.com si snoda a partire da tre sezioni principali: Modelli, Brand e Ownership.

Nella sezione “Modelli”, una nuova impostazione dei contenuti permette di avere tutte le informazioni sulla gamma e sui trims.

Nella sezione “Brand” l’esperienza digitale è immersiva grazie ad uno spazio dedicato ai Valori del Marchio, alla storia e alle curiosità sulla Casa del Tridente. In particolare, la pagina “Storie di audacia” è una vera e propria rivista con un feed live delle ultime e più grandi storie, notizie ed eventi Maserati.

Infine, “Ownership”, una ricca parte direttamente collegata alle Maserati Owner App.

I customer journey online hanno modificato i comportamenti di acquisto in particolar modo nel segmento lusso, dove i servizi digitali sono diventati elementi chiave. La risposta di Maserati è stata quella di incorporare il digitale al centro dell’esperienza di vendita e dell’ownership experience, integrando servizi come il nuovo progetto OTO Retail (acronimo di “da offline a online” – e viceversa) e le Maserati membership.

Nei prossimi mesi il sito www.maserati.com/global/en continuerà ad implementare nuove funzionalità all’interno del programma OTO Retail. Con l’arrivo della gamma Folgore saranno previsti anche una serie di strumenti di supporto per i futuri proprietari delle Maserati 100% elettriche.

foto: ufficio stampa Maserati

(ITALPRESS).