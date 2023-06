ROMA (ITALPRESS) – “Inizia l’avventura verso Sanremo 2024 e sono felice perchè il primo mattone del Festival è da sempre il regolamento di Sanremo Giovani – commenta soddisfatto Amadeus. Non vedo l’ora di ricevere e ascoltare con la commissione musicale i brani, anche perchè ci siamo accorti che ogni anno il livello qualitativo aumenta”. “E’ bello sapere che c’è grande entusiasmo da parte dei giovani, ho sempre attribuito loro grande importanza perchè non sono solo il futuro ma già il presente. Faccio loro un grande in bocca a lupo – conclude il Direttore Artistico – con la speranza che questo passaggio possa essere solo un tassello di una lunga carriera. Aspetto le vostre canzoni!”. In questa edizione saranno 3 gli artisti che, in qualità di vincitori, potranno accedere direttamente al 74° Festival della Canzone Italiana. Il regolamento prevede, come di consueto, una prima fase nella quale il Direttore Artistico e la Commissione Musicale da lui presieduta saranno impegnati nell’ascolto di tutti i brani presentati e nella selezione di un numero ristretto di artisti che si esibiranno nelle audizioni finali dal vivo. Successivamente saranno identificati i 12 finalisti che andranno a comporre il parterre della finalissima di dicembre 2023 in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. Di questi 8 accederanno dalla selezione di Sanremo Giovani e 4 dal contest Area Sanremo. Gli artisti dovranno avere un’età compresa tra i 16 e i 29 anni.

Durante la Serata finale gli Artisti in competizione verranno votati dal Direttore Artistico e dalla Commissione Musicale in maniera autonoma e disgiunta con peso sul risultato complessivo delle votazioni del 50% ciascuno. I 3 vincitori che “staccheranno” il biglietto per l’Ariston dovranno proporre per il Festival un nuovo brano rispetto a quello con cui si sono esibiti durante la serata di Sanremo Giovani.

Il Regolamento integrale della manifestazione è disponibile sul portale www.sanremo.rai.it da oggi, 5 giugno. Sarà possibile inviare le domande di partecipazione dal 15 giugno al 15 ottobre 2023.

foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).