Ondate di calore, da Fnomceo i consigli per proteggersi dalle alte temperature

ROMA (ITALPRESS) - Nei prossimi giorni è atteso un ulteriore aumento delle temperature su gran parte del territorio nazionale, con condizioni favorevoli al rischio di colpi di calore. Il ministero della Salute ha rafforzato la campagna informativa per il 2026: sono coinvolti anche i medici di medicina generale, impegnati nella campagna di prevenzione per sensibilizzare i pazienti sui comportamenti corretti da adottare, con particolare attenzione alle persone più fragili, come ha ricordato il vicepresidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Giovanni Leoni. col3/azn