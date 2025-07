Ondata di caldo a Malta, domanda di energia elettrica da record

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta sta affrontando una domanda di elettricità da record a causa dell’aumento vertiginoso delle temperature estive. Il fornitore nazionale di energia, Enemalta, ha registrato ieri un consumo di 598 megawatt – 100 megawatt in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il presidente esecutivo di Enemalta, l’ingegnere Ryan Fava, ha spiegato che l’aumento delle temperature – fino a cinque gradi in più rispetto a giugno dell’anno scorso – ha messo sotto forte pressione la rete elettrica. Questa domanda ha già raggiunto il picco massimo dello scorso anno, registrato il 18 luglio. Blackout sono stati segnalati in diverse località, spingendo Enemalta a utilizzare generatori temporanei, incluso uno a Tarxien. Fava ha sottolineato che il 64% dei consumatori colpiti ha visto la propria fornitura ripristinata in meno di un’ora, grazie agli investimenti infrastrutturali effettuati negli ultimi due anni.

