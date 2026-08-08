Un diverbio rischia di finire in tragedia nel Torinese, automobilista investe sei ciclisti

TORINO (ITALPRESS) – Un diverbio per futili motivi ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Questa mattina poco prima delle 10, a Lanzo Torinese, un automobilista ha investito volontariamente sei ciclisti sulla strada per Coassolo. Quattro di loro sono rimasti feriti e sono stati stabilizzati dai sanitari del 118: due sono stati trasportati in elicottero all’ospedale CTO, gli altri due sono al Giovanni Bosco. Nell’incidente hanno riportato diversi traumi e fratture.

Tutto sarebbe nato da una discussione in strada, durante cui l’automobilista – pare un uomo di 70 anni – ha volontariamente investito il gruppo di ciclisti. Secondo le prime ricostruzioni, subito dopo il primo investimento avrebbe fatto inversione di marcia per travolgerli ancora. Dopo l’accaduto, il conducente dell’auto si è costituito spontaneamente ai carabinieri, che in questo momento stanno ricostruendo l’esatta dinamica di quanto successo.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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