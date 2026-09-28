ROMA (ITALPRESS) – Condannati a 10 anni di carcere tre 007 egiziani per l’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Assolto invece un quarto imputato. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Roma. Gli imputati erano tutti assenti. In aula, oltre alla famiglia Regeni e ai suoi legali, presente anche il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi.

La Procura aveva chiesto l’ergastolo per Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l’uomo che ha materialmente ucciso Regeni, e 17 anni e mezzo per Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Tareq Sabyr. Quest’ultimo è stato assolto. Per tutti loro è caduta l’accusa di omicidio, resta quella di sequestro. “Ciò di cui siamo particolarmente soddisfatti è che si sia riusciti a tirar fuori il processo dal pantano in cui era andato a finire”, ha commentato Lo Voi.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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