CATANIA (ITALPRESS) – È stata rintracciata e arrestata nella notte a Catania la donna di 47 anni ritenuta responsabile dell’aggressione con l’acido ai danni dell’avvocato Pierfrancesco Broccio, avvenuta il 26 settembre scorso a Messina. La donna, ex cliente del legale, è stata individuata dai carabinieri del Comando provinciale di Catania in via Francesco Crispi, al termine di due giorni di ricerche. L’avvocato si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del Centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Le lesioni riportate nell’aggressione interessano circa il 20% del corpo.

Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dell’aggressione e accertare il movente. La 47enne, secondo quanto emerso, avrebbe avuto in passato problemi psichiatrici ed era stata ricoverata presso l’Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto.

– Foto di repertorio Carabinieri –

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