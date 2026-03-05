Omicidio del patron di TelePordenone, fermato un collaboratore

PORDENONE (ITALPRESS) – Ha confessato lo storico collaboratore dell’emittente, Loriano Bedin, 67 anni di Azzano Decimo, che avrebbe ammesso le sue responsabilità per l’omicidio di Mario Ruoso, fondatore e patron di Telepordenone, trovato morto ieri nella sua abitazione di Porcia, in via Porto, con una ferita alla testa. Al termine dell’interrogatorio, avvenuto alla presenza del suo legale, per Bedin è scattato il fermo con l’accusa di omicidio. Il suo fermo è stato convalidato. Le indagini proseguono per chiarire movente e dinamica del delitto.

(ITALPRESS).