Omicidio Cerciello Rega, definitiva la condanna per Hjorth

ROMA (ITALPRESS) – I giudici della Corte di Cassazione hanno condannato a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni Gabriel Christian Natale Hjorth, il cittadino americano coinvolto nell‘omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019.
I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso della difesa per quanto riguarda la pena, mentre hanno annullato con rinvio a nuovo giudizio sul punto dell’aggravante per i soli profili civili.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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