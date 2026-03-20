Home Video News Economia OMC, il conflitto in Medio Oriente rallenta crescita del commercio globale
OMC, il conflitto in Medio Oriente rallenta crescita del commercio globale
Nel suo ultimo rapporto "Global Trade Outlook and Statistics", l'OMC - l'Organizzazione Mondiale del Commercio - afferma che la crescita del commercio mondiale subirà un rallentamento nel 2026. E avverte che il conflitto in corso in Medio Oriente potrebbe esercitare un'ulteriore pressione sul commercio globale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca3 (Fonte video: Xinhua)