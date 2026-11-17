Calafiori “Il miglior momento della mia carriera, con Mancini subito feeling”

ROMA (ITALPRESS) - “Io sempre più leader dell’Arsenal e della Nazionale? Sì credo che sia il momento migliore della mia carriera sia fisicamente, sia per quanto riguarda i riconoscimenti in campo. Sì, mi sento un leader, ma come ho detto tante volte in passato sono un ragazzo che non parla troppo". Così Riccardo Calafiori a margine del riconoscimento ricevuto in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri e a nome della città per i risultati ottenuti a livello internazionale, in merito alla sua crescita anche all'interno dei gruppi di cui fa parte. In Nazionale è un punto di riferimento soprattutto per chi sta muovendo i primi passi in azzurro. "Cerco sempre di aiutare i miei compagni e i ragazzi giovani in campo. Mancini? Con il mister ho avuto un bel feeling sin dall’inizio. Anche lui non parla tanto. Mi sento veramente bene con lui”, ha aggiunto Calafiori. xv8/ari/azn