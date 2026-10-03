Oltre 5 mila articoli contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza ad Alghero

ALGHERO (ITALPRESS) – I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero hanno sequestrato oltre 5 mila articoli, tra borse, occhiali da sole e cinture riportanti il marchio contraffatto di noti marchi internazionali e denunciato un soggetto. In particolare, i militari hanno intercettato un soggetto intento a vendere numerosi prodotti contraffatti. La successiva attività investigativa ha portato i finanzieri a scoprire un magazzino, nel centro storico di Sassari, adiacente alla propria abitazione, che l’uomo utilizzava come deposito per la numerosa merce falsa. Al termine dell’intervento sono stati sequestrati oltre 5 mila articoli, tra borse, occhiali da sole e cinture riportanti il marchio contraffatto di noti brands internazionali. L’uomo è stato denunciato, a piede libero, per i reati di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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