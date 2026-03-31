Oltre 300 atleti Under 14 a Brescia per l’International Fencing Challenge

BRESCIA (ITALPRESS) – Tutto pronto per la 7^ edizione dell’International Fencing Challenge di Brescia, kermesse internazionale dedicata alla spada e al fioretto Under 14. L’appuntamento è per venerdì 3 e sabato 4 aprile sulle pedane del Centro Sportivo San Filippo, per un evento che negli anni ha saputo consolidarsi nel panorama giovanile e che anche quest’anno vedrà in gara oltre 300 baby atleti provenienti da vari Paesi del mondo. La giornata inaugurale sarà dedicata alle spadiste e agli spadisti, mentre sabato gareggeranno fiorettiste e fiorettisti.

Le prove si svolgeranno a categorie accorpare: Bambine-Giovanissime e Ragazze-Allieve, con una formula che punta ad arricchire l’esperienza dei piccoli partecipanti, in molti casi al debutto in un confronto di respiro internazionale con coetanei di altre nazionalità. L’International Fencing Challenge, organizzato dalla Schermabrescia, rappresenterà inoltre per tanti schermidori italiani del circuito GPG un’importante tappa d’avvicinamento al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving di maggio, a Riccione, dove saranno assegnati gli scudetti delle categorie Under 14.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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