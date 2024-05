ROMA (ITALPRESS) – Oltre 2.350 appassionati hanno partecipato al Misano Word Circuit “Marco Simoncelli” alla prima edizione del Suzuki Motor Fest. L’evento è stato inaugurato alla presenza del sindaco di Misano e direttore dell’Autodromo, del presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli e dei tre campioni del Mondo e icone Suzuki Kevin Schwantz, Marco Lucchinelli e Franco Uncini, del Campione Europeo di rally Renato Travaglia e campione del mondo di rally Gigi Pirollo (navigatore). La giornata è stata scandita da molti appuntamenti, a iniziare dal sold out registrato per tutti i turni in pista dedicati ai proprietari di moto e auto Suzuki: tra i cordoli del tracciato del motomondiale sono scese 103 moto Suzuki e 51 Swift Sport, mentre alla parata hanno partecipato 550 moto Suzuki e 110 Swift Sport. Un successo che testimonia l’affetto e il coinvolgimento verso il marchio. Sold out anche per chi invece non è potuto scendere in pista e ha testato la GSX-8R al simulatore.

Non solo, ai test ride della gamma Suzuki hanno partecipato 150 motociclisti, oltre ai 50 che hanno provato la gamma moto/scooter 125 nell’area dedicata e a tutti coloro che si sono cimentati nel percorso a ostacoli con le V-Strom presso l’area V-Strom Academy. Sono state più di 180 persone che si sono emozionati provando il percorso ad ostacoli da affrontare con la Suzuki Jimny, 70 gli appassionati saliti al volante di un SUV Suzuki, oltre 200 quelli che hanno provato il brivido della Swift sport con lo skid car e quasi 150 i test ride con la gamma delle auto Suzuki che si sono svolti oltre i cancelli del Circuito romagnolo. In totale, tra auto e moto, pista e strada, sono stati oltre 900 i protagonisti su un’auto o su una moto Suzuki durante l’evento. L’ospite speciale della festa a due ruote è stata la GSX-8R CUP che è stata presentata al pubblico e stampa. Si tratta di un modello in fase di sviluppo con caratteristiche votate all’uso in pista e il Suzuki Motor Fest è stata l’occasione per farla provare alla stampa e proseguire così la fase di sviluppo. Grande affetto per le tre leggende Kevin Schwantz, Marco Lucchinelli e Franco Uncini, letteralmente sommersi durante le sessioni d’autografi e che hanno compiuto un giro d’onore per salutare tutti gli appassionati. Per concludere, i molti dei 2.350 presenti all’evento hanno visitato l’area Marine e apprezzato il funzionamento del #lavalacqua (Suzuki Micro Plastic Collector), il primo dispositivo al mondo per motori fuoribordo che consente di filtrare la microplastica presente nell’acqua (mari, laghi e fiumi), un concreto segno dell’attenzione di Suzuki verso tutela ambientale e sostenibilità.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Suzuki –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]