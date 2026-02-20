Oltre 18 mila nuovi docenti di sostegno, Valditara: “Abbiamo dato una risposta concreta”

ROMA (ITALPRESS) – Sono 18.137 in più i docenti di sostegno che si sono specializzati grazie ai nuovi percorsi avviati dal ministero dell’Istruzione e del Merito che si vanno ad aggiungere ai canali tradizionali. I percorsi sono previsti nel decreto-legge 71 del 31 maggio 2024 e sono organizzati per la prima volta anche da Indire.

“Abbiamo dato una risposta concreta alla necessità di personale qualificato sul sostegno, con competenze indispensabili per garantire una scuola che sappia valorizzare al meglio i talenti di ogni studentessa e di ogni studente. Investire nella formazione dei docenti significa garantire pienamente il diritto allo studio degli alunni con disabilità e rafforzare la qualità del nostro sistema scolastico”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

I docenti che hanno conseguito la specializzazione potranno inserirsi nelle graduatorie provinciali per le supplenze su posto di sostegno e partecipare alle procedure concorsuali. Anche per il 2026 sono previsti percorsi di specializzazione per docenti privi di titolo, attraverso nuovi avvisi, che si affiancheranno ai corsi ordinariamente svolti dalle Università.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).