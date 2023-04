ROMA (ITALPRESS) – Ultimi giorni di attesa per l’appuntamento tricolore di Magione (Pg), dove si svolgeranno dopo l’edizione dello scorso anno i Campionati Italiani Duathlon Giovani. Il prossimo fine settimana del 22 e 23 aprile i giovani torneranno protagonisti dando avvio alla stagione dei titoli italiani dedicati al movimento giovanile che li impegnerà dopo la gara di Magione, a Montesilvano con l’Aquathlon, a Lovadina con il Triathlon e infine a Porto Sant’Elpidio con la Finale di Coppa Italia. Un numero importante di adesioni in questa seconda edizione della gara nell’autodromo umbro, che vede circa 1150 giovani atleti, migliorando i numeri dello scorso anno, pronti ad indossare i pettorali nell’importante appuntamento dei Duathlon Giovani. La società Trasimeno Triathlon sarà organizzatrice dell’evento. Nel fine settimana all’interno dell’Autodromo Nazionale dell’Umbria di Magione ci sarà l’assegnazione delle maglie tricolori delle categorie Youth A, Youth B e Junior e della Mixed Relay, le gare delle categorie ragazzi, esordienti, cuccioli e mini cuccioli e la riproposizione del format Mixed Relay Sviluppo in cui i team in gara saranno composti da 4 atleti di cui una donna e tre uomini di differenti società. Al via nelle gare individuali tricolore risultano iscritti 701 atleti di cui 250 donne e 451 uomini, sono invece 94 le squadre registrate per i Tricolori Mixed Relay. Le gare riservate alle categorie ragazzi vedranno alla partenza 219 atleti, 121 gli esordienti, 73 i cuccioli e 33 i mini cuccioli. 1147 gli atleti che animeranno la due giorni umbra e questo festival giovanile del duathlon.

– Foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).

