VENEZIA (ITALPRESS) – Oltre 100 appuntamenti per famiglie, bambini e ragazzi nella Rete Biblioteche Venezia. Il nuovo programma delle ludoteche e delle biblioteche del Comune di Venezia è pronto a partire: in agenda ci sono occasioni imperdibili per crescere, sperimentare e dare forma alla propria creatività attraverso le attività pensate per accompagnare dalla nascita all’adolescenza ai ragazzi di tutto il territorio comunale.

“La nostra rete bibliotecaria si conferma un punto di riferimento culturale per la città, con spazi vivi di incontro, dialogo e sperimentazione. Quattro biblio-ludoteche e dieci biblioteche operano durante tutto l’anno per offrire esperienze educative e culturali di qualità, attraverso una programmazione articolata e continuativa rivolta alle famiglie e ai loro figli, dalla nascita fino all’adolescenza”, è il commento di Simone Venturini, assessore alla Coesione Sociale.

Che continua: “I laboratori e le attività proposte accompagnano infatti la crescita dei più giovani, stimolando curiosità e immaginazione, sostenendo lo sviluppo personale, promuovendo la lettura e favorendo l’acquisizione di competenze emotive, cognitive e sociali”. Per informazioni e conoscere il calendario completo basta collegarsi su https://www.comune.venezia.it/content/rete-biblioteche-venezia

Sono tante le iniziative: Castelli in Aria e Arcobaleni d’Autunno sono le nuove rassegne di laboratori artistico-creativi dedicate ai bambini dai 3 agli 11 anni. Le attività, suddivise per fasce d’età, sono curate da professionisti delle associazioni Teatrino della Neve, Maga Camaja e Fantaghirò grazie alla collaborazione con DOC Servizi. Pittura, disegno, collage, modellazione, musica e tanta narrazione saranno al centro di esperienze pensate per stimolare manualità, creatività e capacità comunicative.

Per le famiglie con bambini da 1 a 3 anni, le rassegne Che Meraviglia e Trame di emozioni offriranno spazi di condivisione e scoperta, con incontri condotti da esperti di Nati per Leggere e appuntamenti di gioco psicomotorio guidati dalla psicomotricista Marta Marotta. Attività pensate per favorire l’espressione corporea, la relazione e lo sviluppo dell’identità in un ambiente intimo e accogliente. Non mancheranno i Teen Stage, mini corsi estivi di scenografia rivolti a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni, a cura di Massimo Farina, regista e drammaturgo.

Percorsi dedicati alla narrazione visiva e alla creazione di mondi scenici, che uniscono pratica e riflessione per potenziare le capacità espressive e interpretative. Con questa articolata programmazione, la Rete Biblioteche Venezia rinnova il proprio impegno nella promozione della crescita personale e culturale delle nuove generazioni, investendo nella formazione di individui creativi, resilienti e consapevoli delle proprie potenzialità.

