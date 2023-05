LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Tre imbarcazioni con oltre 1.000 migranti sono in pericolo nella regione del Mediterraneo centrale. Lo ha annunciato l’ong internazionale Alarm Phone su twitter chiedendo alle autorità competenti di attivarsi immediatamente il salvataggio dei migranti. Alarm Phone ha detto di essere stata allertata da una grande barca in difficoltà. Le persone hanno riferito di essere fuggite dalla Libia diversi giorni fa e che il loro motore si è fermato. Alarm Phone ha informato le autorità e le ha esortate ad agire poichè i soccorsi sono necessari con urgenza e senza indugio. “Le persone hanno riferito che molta acqua è entrata nel ponte inferiore della barca alla deriva, costringendoli a spostarsi su quello superiore. Finora, nessun salvataggio è in vista e le autorità tacciono su qualsiasi tentativo di salvare questa barca in grave pericolo”, ha detto Alarm Phone, aggiungendo, “le persone chiedono soccorso immediato”. L’Ong ha confermato questa mattina che le 500 persone sono sopravvissute un’altra notte in mare, tuttavia la situazione è sempre la stessa con il motore ancora fermo e i migranti sono ancora alla deriva. “Continuano a chiedere urgentemente aiuto”, ha detto Alarm Phone, chiedendo “quanto tempo devono aspettare per i soccorsi?” Alarm Phone ha esortato le autorità a non ritardare ulteriormente i soccorsi.

Nel frattempo, durante la scorsa notte, verso l’una, Alarm Phone è stata allertata che una seconda grande imbarcazione è in difficoltà con circa 500 persone. Sono fuggiti dalla Libia orientale e si trovano nella zona SAR condivisa tra Malta e Italia. E’ stato confermato che le autorità sono state allertate e invitate ad agire senza indugio. Un’ora prima, poco dopo la mezzanotte della scorsa notte, Alarm Phone era stata allertata che un’altra imbarcazione con a bordo 27 persone stava in pericolo a causa del maltempo in acque internazionali. Le autorità sono state invitate a inviare una missione di soccorso.

foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).