Olly, riparte il “Tutta Vita Tour” con il doppio appuntamento a Jesolo

MILANO (ITALPRESS) – Riparte domani dal Palazzo del Turismo di Jesolo il Tutta Vita Tour 2025-2026, che porterà Olly a esibirsi nelle principali città italiane con 13 appuntamenti tutti sold out, che si aggiungono ai 7 live sold out dello scorso autunno. A seguire, Olly si esibirà quest’estate nelle 5 date de IL GRAN FINALE con tre concerti sold out allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, e due date evento al Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle, già sold out, e alla Reggia di Caserta.

Reduce da un anno straordinario e dopo il successo delle prime date nei palazzetti del 2025, Olly torna sui palchi che lo hanno accolto con entusiasmo, pronto a riabbracciare il suo pubblico con un tour – organizzato da Magellano Concerti – che ha registrato il tutto esaurito in tempi record, confermando il legame sempre più forte con la sua gente. Dopo il grande successo dei due concerti sold out de La Grande Festa, con cui Olly si è esibito per la prima volta all’Ippodromo SNAI di Milano con due date evento lo scorso settembre, il cantautore genovese ha dato il via dalla sua città al suo primo tour nei palazzetti a ottobre 2025.

Domani il TUTTA VITA TOUR 2025-2026 riparte con il doppio appuntamento al Palazzo del Turismo di Jesolo (7 e 8 marzo), per poi toccare Firenze il 10 e 11 marzo al Nelson Mandela Forum, Pesaro il 13 marzo alla Vitrifrigo Arena, Bologna il 16 marzo, Milano il 20 marzo e Torino – all’Inalpi Arena – il 18 marzo e il 22 marzo. Il tour si concluderà poi con le date del 25 e 26 marzo a Roma (Palazzo dello Sport), il 28 marzo a Eboli al Palasele, e il 30 marzo a Bari al Palaflorio.

A conclusione del tour invernale, Olly si prepara a Il Gran Finale con cui esordirà sul palco dello Stadio Luigi Ferraris di Genova per le tre date evento tutte sold out di Tutti a casa. I tre concerti rappresentano un nuovo appuntamento live che sa di straordinario: Federico sarà infatti il prossimo 18, 20 e 21 giugno 2026 nella sua Genova, nello stadio che riapre eccezionalmente le sue porte alla musica a 21 anni dall’ultimo concerto che si è svolto nella venue, tenuto da Vasco Rossi. Un evento che, giá dal titolo, racconta del legame stretto di Federico con la sua città e le sue radici, della voglia di condividere con Genova l’energia, la potenza e il senso di condivisione che i suoi live sprigionano. Il Gran Finale culminerà con le ultime due date: il 30 giugno al Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle, sold out) e il 3 luglio alla Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone).

