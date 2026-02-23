Olimpiadi estive in Italia, Abodi “Un sogno da costruire nei tempi giusti”

MILANO (ITALPRESS) - Un sogno da coltivare. Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si sono appena concluse con lo spegnimento dei bracieri, ma si guarda già al futuro. Dopo il successo organizzativo e sportivo dei Giochi invernali in Italia, torna a farsi strada l’ipotesi di una candidatura del nostro Paese per i Giochi estivi. Un sogno che, tra prudenza e ambizione, inizia a prendere forma. E la conferma è autorevole perché arriva dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. gm/gsl