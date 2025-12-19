Oli minerali usati, Piunti “Il Conou modello virtuoso di economia circolare”

MILANO (ITALPRESS) - Trasformare un rifiuto pericoloso in una risorsa preziosa, risparmiando 120 milioni di euro all'anno sulle importazioni e riducendo le emissioni di CO2 di 100 mila tonnellate. A renderlo possibile è il Conou, il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. “Il consorzio è un esempio virtuoso di cooperazione tra imprese che operano nella filiera degli oli minerali”, spiega Riccardo Piunti, presidente del Conou, in un'intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. "Sono 60 le imprese coinvolte: due si occupano della rigenerazione e le altre 58 della raccolta in tutte le regioni italiane, operando in 103 mila punti diversi tra meccanici, fabbriche e officine”, spiega Piunti. sat/gsl