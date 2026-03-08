Oklahoma piega Golden State nella notte Nba, Nets corsari a Detroit

ROMA (ITALPRESS) – Oklahoma doma Golden State nella notte Nba. 104-97 per i Thunder, che guidano le operazioni dall’inizio alla fine e mettono in fila la quinta vittoria. Mvp il solito Shai Gilgeous-Alexander con 27 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Ai Warriors non bastano i 22 punti di Gui Santos e i 17 di Brandon Podziemski. Blackout per Detroit, che cade in casa contro Brooklyn. I Pistons sprecano un vantaggio di sei punti a tre minuti dalla fine (103-97) e vengono beffati da Michael Porter Jr (30 punti+13 rimbalzi) 107-105. Assente Cade Cunningham, Detroit non sfrutta i 18 punti di Tobias Harris e i 17 di Jalen Duren. Senza Joel Embiid, Philadelphia si ferma ad Atlanta. 125-116 per gli Hawks, trascinati da un Jalen Johnson da 35 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Tyrese Maxey ne mette 31, Quentin Grimes 26, ma i 76ers perdono la terza nelle ultime quattro. I Los Angeles Clippers sbancano Memphis 123-120. Kawhi Leonard porta 28 punti e 5 rimbalzi, Bennedict Mathurin, 21 punti e 10 rimbalzi, è decisivo con i liberi della sicurezza nel finale.

Terzo ko consecutivo per i Grizzlies, nonostante i 23 punti di TJ Jerome. Giannis Antetokounmpo si carica sulle spalle Milwaukee. I Bucks battono 113-99 Utah grazie a una prova da 27 punti, 9 rimbalzi e 8 assist della stella greca. Bene anche Kyle Kuzma con 18 punti e 5 assist. Sponda Jazz, ultimo a mollare Keyonte George (22 punti e 4 assist). Minnesota sorpresa in casa da Orlando. I Magic hanno la meglio per 119-92, trascinati dai 55 punti combinati da Desmond Bane (30) e Paolo Banchero (25). Anthony Edwards mette a referto 34 punti, ma i Timberwolves vedono interrompersi una serie positiva di cinque vittorie.

