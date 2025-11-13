NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Le grandi non steccano. Programma ricco nella notte Nba con 12 match disputati e con le conferme di Oklahoma e Detroit, rispettivamente prime della classe nella Western e nella Eastern Conference. I campioni in carica regolano senza problemi i Lakers, imponendosi in casa 121-92 con Shai Gilgeous-Alexander che domina la scena chiudendo con 30 punti, 5 rimbalzi e 9 assist. Thunder che mettono in mostra il potenziale dell’intero organico e dalla panchina arrivano i 21 punti di Isaiah Joe e i 10 a testa di Dieng e Caruso. In doppia cifra anche Mitchell (14), Hartenstein (11) e Holmgren. Serata complicata per i Lakers, mai in partita. In difficoltà anche Luka Doncic che comunque i suoi 19 punti (con 7 rimbalzi e altrettanti assist) li mette a referto. A Est comanda Detroit. I Pistons battono in casa Chicago con il punteggio di 124-113, nonostante l’assenza di Jalen Duren e un po’ di turnover. Doppia doppia da 31 punti e 13 rimbalzi (6 gli assist) per Paul Reed, ne fa 23 Duncan Robinson, sono 18 quelli di Daniss Jenkins e, dalla panchina, arrivano anche i 17 di Caris LeVert. I Bulls pagano il -12 del primo parziale e non riescono mai a intravedere la rimonta, nonostante la doppia doppia da 21 punti e 14 rimbalzi di Matas Buzelis e i 20 punti di Kevin Huerter.

Alle spalle dei Pistons si confermano i Cavaliers che vincono 130-116 a Miami, capitalizzando la doppia doppia da 30 punti e 10 rimbalzi di Jarrett Allen. In doppia cifra anche Hunter (21 punti), Ball (15) e, in uscita dalla panchina, Porter Jr (19 punti e 9 assist) e Proctor (12). Gli Heat partono bene ma chiudono male e vanno ko nonostante i 27 punti di Norman Powell e altri 5 giocatori in doppia cifra. Tra questi anche Simone Fontecchio che, dalla panchina, in 19 minuti mette a referto 13 punti (4 i rimbalzi), due in più di Jaime Jaquez Jr. Tornando al quintetto iniziale doppia doppia da 15 punti e 13 rimbalzi per Kel’el Ware, 17 punti e 9 rimbalzi per Wiggins e 16 punti per Davion Mitchell. Nelle altre 9 gare della notte, vittorie per Hornets (111-100 su Milwaukee), Orlando (successo sul parquet dei Knicks per 124-107 con 28 punti e 9 rimbalzi per Wagner), Boston (131-95 ai danni di Memphis con 24 punti e 9 assist per Pritchard), Houston (135-112 sui Wizards con i 23 punti di Kevin Durant), Portland (125-117 sui Pelicans con 35 punti per Sharpe), Golden State (125-120 contro San Antonio con i 46 punti di Steph Curry), Phoenix (123-114 su Dallas con 26 punti e 9 assist per Booker), Atlanta (130-100 sui Kings con 24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist per Johnson) e Denver (130-116 sui Clippers con un Nikola Jokic da 55 punti, 12 rimbalzi e 6 assist).

