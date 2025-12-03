Oklahoma City fa 13 di fila, Boston piega New York: il resoconto della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Oklahoma City fa 13. Non si ferma la striscia dei campioni in carica, che inanellano la tredicesima vittoria di fila passando sul parquet di Golden State. Warriors ostici, nonostante le assenze di Steph Curry e Jimmy Butler, ma alla sirena il punteggio recita 124-112 per i Thunder: 38 punti, di cui 20 nel secondo tempo, per Shai Gilgeous-Alexander, a cui si aggiungono i 43 combinati tra Jalen Williams (22) e Chet Holmgren (21).

Boston la spunta su New York 123-117. Jaylen Brown Mvp con 42 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. Bene anche Derrick White con 22 punti e 5 assist. Sono 35 per Mikal Bridges e 29 con 7 rimbalzi per Karl-Anthony Towns, ma i Knicks si fermano dopo quattro vittorie consecutive. A Minnesota serve un overtime per avere la meglio su New Orleans: 149-142 per i Timberwolves, trascinati dai 44 punti di Anthony Edwards. Doppia doppia di sostanza di Rudy Gobert (26 punti+13 rimbalzi). Importante contributo dalla panchina di Naz Reid (18 punti +5 rimbalzi+6 assist) e bene anche l’azzurro Donte DiVincenzo con 15 punti e 4 rimbalzi. Pelicans che ritrovano un Trey Murphy in grande forma (33 punti+15 rimbalzi), ma perdono la quarta di fila e la nona nelle ultime dieci.

Toronto batte Portland in casa 121-118. Scottie Barnes solido con 28 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Superano quota 20 punti anche Immanuel Quickley (23 punti+8 assist) e Brandon Ingram (21 punti+6 assist). Ai Blazers non bastano i 25 punti e 14 assist di Deni Avdija per evitare il terzo ko nelle ultime tre uscite.

San Antonio ferma la striscia positiva di Memphis e batte i Grizzlies 126-119. Harrison Barnes e De’Aaron Fox combinano 60 punti (31+29) e riescono a sopperire all’assenza prolungata di Victor Wembanyama. Memphis sempre orfana di Ja Morant. Philadelphia domina in casa contro Washington: 121-102 per i 76ers, aggrappati a un Tyrese Maxey da 35 punti e 6 assist.

