Oklahoma cade con Indiana nella notte Nba, successi esterni per Boston e Houston

Otto partite di regular season dell'Nba disputate nella notte italiana. A Boston serve un overtime per piegare Brooklyn. Oklahoma City ko in casa con Indiana e Detroit sorpresa da Houston sul proprio parquet. Ok Cavs, Hawks e Nuggets.

Oklahoma cade in casa con Indiana. 117-114 per i Pacers, che approfittano delle ottime serate di Andrew Nembhard (27 punti+11 assist) e Jarace Walker (26 punti) per tornare al successo dopo tre sconfitte in fila. Non bastano ai Thunder i 47 punti di un super Shai Gilgeous-Alexander. Boston piega Brooklyn 130-126. Dopo un overtime i Celtics la spuntano grazie a Payton Pritchard (32 punti) e Jaylen Brown (27 punti+10 rimbalzi+12 assist). 30 punti per Michael Porter Jr., ma i Nets perdono la nona gara delle ultime dieci. Houston corsara a Detroit. 101-104 per i Rockets, aggrappati a un Kevin Durant da 32 punti e 7 rimbalzi. Sponda Pistons, sottotono Cade Cunningham (12 punti+8 assist). Denver doma Milwaukee in trasferta 102-100. Assenti Jamal Murray e Nikola Jokic, buona prova corale dei Nuggets, che mandano sei giocatori in doppia cifra. Per i Bucks 22 punti, 13 rimbalzi e 7 assist di Giannis Antetokounmpo.

Cleveland batte Sacramento davanti ai propri tifosi. 123-118 per i Cavs, trascinati dai 33 punti di Donovan Mitchell. Bene anche Evan Mobley con 29 punti e 13 rimbalzi. Vittoria a domicilio per Toronto, che batte 110-98 Portland. 20 punti per Brandon Ingram e Immanuel Quickley. Atlanta vince in casa contro Phoenix 110-103. Solida grande prova di Jalen Johnson, alla sirena con 23 punti, 18 rimbalzi e 9 assist. New Orleans passa a Memphis. 133-127 per i Pelicans con Saddiq Bey che infila la bellezza di 36 punti e Trey Murphy che ne aggiunge 32.

