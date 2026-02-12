ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Difesa della Camera ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale relativo al programma pluriennale per lo sviluppo del sistema di combattimento aereo di sesta generazione nell’ambito del Global Combat Air Programme (GCAP), destinato al progressivo rinnovamento degli F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica militare. Il provvedimento autorizza una tranche di finanziamento pari a 8,769 miliardi di euro a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Difesa, per il completamento della prima fase programmatica e l’avvio della seconda. Il programma si sviluppa su un orizzonte temporale 2021-2050 ed è articolato in quattro fasi.

“Il parere favorevole della Commissione – afferma il presidente della IV Commissione di Montecitorio Nino Minardo – conferma il sostegno a un programma strategico per la sicurezza nazionale e per la competitività del sistema industriale italiano. Il GCAP consente di rafforzare la sovranità tecnologica del Paese e di generare occupazione qualificata nei comparti più avanzati”.

Il GCAP è un’iniziativa congiunta tra Italia, Regno Unito e Giappone. La governance industriale della piattaforma principale è affidata alla joint venture EDGEWING Ltd., costituita nel 2025 da Leonardo, dalla britannica BAE Systems e dalla Japan Aircraft Industrial Enhancement per il Giappone. Per l’Italia sono coinvolte, oltre a Leonardo, anche MBDA Italia, Avio Aero, Elettronica e una rete di Pmi, università e centri di ricerca, con ricadute attese sull’intera filiera aerospaziale nazionale e sui settori ad alta tecnologia Il completamento delle ulteriori fasi del programma sarà oggetto di successivi provvedimenti, nel rispetto delle procedure di controllo parlamentare.

