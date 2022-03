ROMA (ITALPRESS) – In Consiglio regionale Lazio è stata approvata una legge sul cashback dell’Iva per l’acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili. Il Lazio è la prima Regione a legiferare su questo tema.

Secondo i dati ISTAT la spesa media per l’acquisto di assorbenti è di circa 70 euro all’anno. Sono circa 1 milione e 255mila le donne nel Lazio d’età compresa tra i 14 e i 51 anni, il 46% di loro ha un ISEE inferiore o pari a 20mila euro. Per le 577.390 donne che rientrano in questa fascia, la Regione concede un contributo pari alla differenza tra l’attuale Iva al 10% e l’obiettivo del 4%. Per la presentazione delle richieste di contributo verrà sviluppata un’apposita app, scaricabile su dispositivi mobili.

Vengono inoltre promosse iniziative da parte dei comuni, in collaborazione con gli enti gestori delle farmacie, rivolti al contenimento dei prezzi e all’applicazione di promozioni per assorbenti e altri supporti igienici. Previste anche iniziative promozionali, informative e comunicative. Verrà stanziato un fondo di 250mila euro per il 2022 e 780mila euro per il 2023.

“Con questa importante iniziativa – spiega Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio – la Regione si pone ancora una volta in prima linea per i diritti delle donne e la parità di genere. Il cashback dell’Iva per l’acquisto di assorbenti permette un intervento mirato per modulare il prezzo di beni di prima necessità. Ringrazio la consigliera Sara Battisti, prima firmataria della legge, e tutte le consigliere e i consiglieri di maggioranza e opposizione che hanno reso possibile questo risultato”.

