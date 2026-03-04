Oggi a Nola i funerali del piccolo Domenico, applausi della folla all’arrivo del feretro

Nola, i funerali di Domenico, il bimbo morto allospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato, nel Duomo di Nola

NAPOLI (ITALPRESS) – Una folla ha accolto la piccola bara bianca di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto il 21 febbraio scorso all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto con un cuore congelato. Il feretro è arrivato poco dopo le 11 al Duomo di Nola, nel Napoletano, accolto da un lungo applauso dei presenti in piazza. Alle 15 i funerali. La cerimonia funebre sarà presieduta dal vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino. Tanti i mazzi di fiori, ma anche peluche e biglietti, davanti all’ingresso della chiesa.

