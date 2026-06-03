OCM Vino, in Veneto 11 milioni per la promozione sui mercati esteri

VENEZIA (ITALPRESS) – “Il vino veneto è uno dei simboli più forti della nostra identità e della capacità delle imprese venete di competere nel mondo. Dietro ai numeri da record del nostro export ci sono famiglie e tantissimo lavoro quotidiano: un patrimonio che vogliamo sostenere investendo sulla promozione internazionale, per aiutare le aziende a raccontare il valore autentico delle nostre produzioni e ad aprire nuove opportunità”. L’assessore regionale all’agricoltura della Regione Veneto, Dario Bond, annuncia l’approvazione del bando 2026/27 dedicato alla promozione del vino veneto nei Paesi terzi, nell’ambito del Piano Strategico PAC 2023-2027.

Il provvedimento mette a disposizione 11 milioni di euro per sostenere progetti di promozione internazionale delle imprese vitivinicole venete. Le risorse saranno ripartite tra progetti regionali e multiregionali, con 9 milioni destinati ai progetti regionali e 2 milioni a quelli multiregionali. Saranno finanziate attività di promozione e comunicazione nei Paesi terzi, tra cui partecipazione a fiere internazionali, campagne informative e iniziative di marketing. Le domande dovranno essere presentate entro il 15 luglio.

Secondo le ultime rilevazioni, il Veneto è la prima regione italiana per export vitivinicolo, con circa il 38% dell’export nazionale del settore. Nei primi nove mesi del 2025 le esportazioni venete di vino hanno raggiunto circa 2,16 miliardi di euro, con una crescita dello 0,5% su base annua, con gli Stati Uniti primo mercato di riferimento con oltre 677 milioni di euro di importazioni.

“Viviamo una fase complessa, segnata da tensioni internazionali e da mercati sempre più competitivi, ma il vino veneto continua a dimostrare capacità di innovare. Il nostro compito come istituzioni è stare al fianco delle imprese e creare le condizioni perché possano continuare a crescere”, conclude Bond.

– foto IPA Agency –

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