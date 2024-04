NAPOLI (ITALPRESS) – “Il sud ha il grande problema della siccità, lo ha tutto il Mediterraneo e su questo tema servono interventi anche da parte del governo: abbiano zone del Mezzogiorno ricche di acqua, ricche di dighe e invasi che a volte non sono a regime, qua ci vorrebbe un intervento del governo”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo alla seconda edizione di Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’Economia.

“Se mettessimo a sistema la rete di dighe e invasi risolveremo quasi del tutto il problema delle siccità e avremmo anche la possibilità di sfruttare l’ idroelettrico come fonte rinnovabile” ha aggiunto ” se oggi noi ci prepariamo per far diventare il Mezzogiorno non solo l’hub energetico ma la piattaforma per le imprese che dovranno fare investimenti nei paesi del Mediterraneo allora noi ce ne possiamo avvantaggiare se non ci prepariamo, saremmo comunque protagonisti ma subiremo questo processi. Vorrei che una volta tanto l ‘Italia e il Mezzogiorno invece di subire i processi di cambiamento dell’economia mondiale possa e sappia anticiparli”.

– Foto: ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).