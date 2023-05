CATANZARO (ITALPRESS) – “La ‘Ndrangheta uccide il futuro della Calabria. Nella giornata di ieri è partito per l’Europa un messaggio devastante per una regione straordinaria, con tante persone per bene che lavorano e tante opportunità. Sono contento che lo Stato abbia investito in forze di polizia e inquirenti nel corso degli anni, ma preoccupato del fatto che ci siano magistrati come Gratteri e Bombardieri che, fra qualche mese, probabilmente, andranno via dalla Calabria, dopo avere condotto indagini importanti. Non bisogna abbassare la guardia, occorre aiutare quella che è la regione che patisce di più su questo fronte”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso di un collegamento in diretta con Radio anch’io su Radio 1.

“La ‘Ndrangheta produce un danno antropologico – ha aggiunto -, ricordo nel periodo Covid di avere disposto una sola zona rossa, a Platì, dove c’era una percentuale di vaccinati inferiore al 20 per cento e inviato i carabinieri per entrare nelle case. Ci sono zone dove la ‘Ndrangheta ha fatto un danno culturale e altre dove esiste una presenza di anticorpi, con poli e università che stanno formando giovani straordinari e attraendo anche investimenti da fuori”.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com