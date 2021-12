Occhiuto “La Calabria riparte se supera il deficit burocratico”

“In Calabria abbiamo un deficit di capacità burocratica che rischia di farci perdere l’appuntamento storico del Pnrr. Si deve intervenire anche con il supporto necessario per progettare”. Così il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, in un'intervista a Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. ror/sat/red