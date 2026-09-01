Occhi sull’Himalaya: quando osservare la Terra può fare la differenza

di Andrea Colucci

ROMA (ITALPRESS) – Le immagini che arrivano in queste ore dall’Himalaya hanno la forza delle tragedie che sembrano superare ogni capacità di previsione. Tra Nepal e Tibet, il 26 agosto, un enorme collasso di roccia e ghiaccio ha innescato una piena improvvisa che ha travolto vallate, villaggi, ponti e infrastrutture. Il bilancio, ancora in evoluzione, parla di centinaia di vittime e di moltissimi dispersi.

Le immagini satellitari stanno mostrando con una chiarezza impressionante quanto il paesaggio sia cambiato in pochi minuti: corsi d’acqua allargati, aree sommerse, detriti e interi tratti di territorio ridisegnati dalla violenza dell’acqua.

È proprio da quelle immagini che nasce una riflessione più ampia. Nessun satellite e nessuna piattaforma volante possono fermare il distacco di una montagna o impedire il collasso di un ghiacciaio. Possono però aiutarci a conoscere meglio territori fragili, a seguirne l’evoluzione, a riconoscere segnali di rischio e, soprattutto, a ridurre il tempo che separa l’allarme dalla decisione. In emergenze di questo tipo, minuti e informazioni affidabili possono significare evacuazioni più rapide, soccorsi meglio indirizzati, infrastrutture messe in sicurezza prima che sia troppo tardi.

L’osservazione della Terra è ormai molto più di una fotografia scattata dallo spazio. Le nuove costellazioni satellitari consentono di controllare vaste aree con frequenze sempre maggiori, confrontare serie storiche, misurare deformazioni del suolo, variazioni dei ghiacciai, stato della vegetazione e presenza di acqua.

Le immagini del disastro himalayano lo dimostrano ancora una volta: il satellite è lo strumento che consente di comprendere rapidamente la dimensione geografica di un evento anche quando strade, comunicazioni e accessi terrestri sono interrotti. Ma lo spazio, da solo, non basta. Una delle frontiere più interessanti è oggi rappresentata dalle piattaforme stratosferiche, sistemi che operano a quote molto elevate e che possono rimanere a lungo in prossimità di una stessa area.

Rispetto al passaggio periodico di un satellite, offrono quindi la possibilità di osservazioni persistenti e di una maggiore flessibilità operativa. È un livello intermedio tra Terra e orbita che può diventare prezioso proprio nella sorveglianza di fenomeni dinamici: incendi, alluvioni, frane, coste, infrastrutture critiche e, in prospettiva, anche aree glaciali particolarmente vulnerabili.

Su questo terreno il CIRA sta concentrando una parte importante della propria attività di ricerca. L’Osservazione della Terra è affrontata non come una somma di singoli sensori, ma come un sistema integrato nel quale devono dialogare satelliti, piattaforme stratosferiche, velivoli, sensori in situ e reti terrestri.

La vera innovazione, infatti, non consiste soltanto nel raccogliere più dati, ma nel renderli confrontabili, interpretarli rapidamente e trasformarli in informazioni utilizzabili da chi deve decidere.

Il nuovo Piano Strategico Triennale 2026-2028 del Centro, firmato dal presidente Tommaso Frosini, colloca il volo stratosferico e il volo spaziale tra le macroaree di ricerca e punta con decisione sui dimostratori tecnologici. Tra questi c’è StratoTower, piattaforma stratosferica pensata per missioni di osservazione e monitoraggio di lunga durata ad alta quota. È un progetto che traduce in tecnologia concreta il concetto di “osservazione in prossimità e persistenza”: restare sopra una zona di interesse abbastanza a lungo da cogliere non soltanto l’immagine di un fenomeno, ma la sua evoluzione. Il punto, però, resta l’integrazione.

Un satellite può fornire il quadro generale e la memoria storica di un territorio; una piattaforma stratosferica può seguire con maggiore continuità una zona critica; i sensori a terra possono misurare ciò che accade localmente; i modelli e i digital twin possono mettere insieme questi elementi e simulare scenari.

È da questa combinazione che può nascere una capacità di previsione e di risposta più efficace. Vale per l’Himalaya, ma vale anche per l’Italia. Il nostro Paese conosce bene frane, alluvioni, incendi, erosione delle coste e vulnerabilità delle infrastrutture. La tecnologia non elimina il rischio naturale, ma può ridurre la nostra esposizione al rischio e soprattutto l’incertezza con cui lo affrontiamo.

Per questo l’osservazione della Terra non è più soltanto un settore della ricerca aerospaziale: è una componente della sicurezza civile, della protezione del territorio e, sempre di più, della capacità di adattarsi a un clima che cambia.

La tragedia tra Nepal e Tibet ci consegna dunque anche una lezione tecnologica. Guardare dall’alto non significa allontanarsi dai problemi della Terra. Al contrario, significa avvicinarsi alla possibilità di comprenderli prima e meglio. E oggi la sfida non è avere semplicemente più occhi nel cielo, ma riuscire a farli lavorare insieme, trasformando i dati in conoscenza e la conoscenza in decisioni tempestive.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).