ROMA (ITALPRESS) – Come tradizione, in occasione della Giornata Mondiale della Madre Terra, si rinnova l’appuntamento con la premiazione delle foto vincitrici di “Obiettivo Terra”, il contest sulle Aree Protette d’Italia più celebrato e insignito di patrocini e riconoscimenti istituzionali a livello nazionale e che vanta prestigiose mostre nazionali ed internazionali, di cui tre presso le Nazioni Unite a New York. La Cerimonia di premiazione si terrà martedì 22 aprile, alle ore 15:00, presso l’Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini (via IV Novembre, 119/A), sede della Città metropolitana di Roma Capitale e sarà possibile seguirla in diretta streaming.

I protagonisti del concorso fotografico, giunto quest’anno alla 16a edizione, sono gli scatti che ritraggono la natura, gli incantevoli scorci e le peculiarità custodite da Parchi, Riserve e Aree Marine Protette della nostra bellissima Penisola. Si conferma il successo in termini di partecipazione e qualità delle foto candidate dai fotoamatori naturalistici, proseguendo la missione del contest di sensibilizzare alla promozione di un modello di turismo consapevole ed ecosostenibile, e la trasmissione dei principi dell’economia circolare. “Obiettivo Terra” 2025 è promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana, con la main partnership di Haiki+, azienda quotata all’Euronext Growth Milan tra i leader nel settore dell’economia circolare in Italia, l’event partner Comset, del gruppo Sphere S.p.A., da 40 anni una delle maggiori realtà nel mercato degli avvolgenti alimentari e dei prodotti per uso domestico, e con la digital partnership di Bluarancio.

All’autore dello scatto vincitore di “Obiettivo Terra” 2025 sarà riconosciuto il Primo Premio “Mother Earth Day” del valore di 1.000 euro, sarà donata una targa ricordo dai soggetti promotori e dedicata la copertina del volume “Obiettivo Terra 2025: l’Italia amata dagli italiani”, oltre all’onore di vedere esposta al pubblico la gigantografia della foto sulla facciata di Palazzo Valentini insieme alla Menzione “Animali” (dal 22 aprile al 5 maggio). La Cerimonia di premiazione sarà ufficialmente aperta dal saluto di benvenuto di Pierluigi Sanna (Vicesindaco metropolitano, Città Metropolitana di Roma Capitale). Seguiranno gli interventi introduttivi dei promotori: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde); Silvia Stecconi (Vicesegretario Generale della Società Geografica Italiana); Flavio Raimondo (Amministratore Delegato di Haiki Recycling e Haiki Mines); Adriano Meloni (Presidente di Comset). Si proseguirà con gli interventi di: Gen. C.A. Fabrizio Parrulli (Comandante delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri); Contrammiraglio (CP) Enrico Castioni (Capo Ufficio Bilancio e Programmazione Generale e Finanziaria del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera); Alessandra Priante (Presidente ENIT); Luca Santini (Presidente Federparchi); Rosalba Giugni (Presidente Marevivo); Alessandra Prampolini (Direttrice Generale WWF Italia); Stefano Maiandi (Presidente Fiaba).

Il keynote speech di Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) aprirà ufficialmente la Premiazione delle foto vincitrici, con la partecipazione di autori e autrici degli scatti, dei componenti della Giuria di esperti, dei Dirigenti delle organizzazioni partners di “Obiettivo Terra” 2025 e delle Aree Protette italiane. Nel corso della Cerimonia di premiazione, oltre al Primo Premio “Mother Earth Day”, saranno premiate dai partners di ogni categoria le seguenti Menzioni: Alberi e foreste (in collaborazione con il Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri); Animali (in collaborazione con Federparchi); Area costiera (in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera); Fiumi e laghi (in collaborazione con la Federazione Italiana Canoa e Kayak); Paesaggio agricolo (in collaborazione con Fondazione Campagna Amica); Patrimonio geologico e geodiversità (in collaborazione con SIGEA, Società Italiana di Geologia Ambientale – APS); Turismo sostenibile (in collaborazione con il Touring Club Italiano).

Analogamente si procederà per le Menzioni speciali: Borghi (alla più bella foto di un borgo situato all’interno di un’Area Protetta italiana, in collaborazione con “I Borghi più belli d’Italia”); Obiettivo mare (alla migliore foto subacquea scattata in un’area marina protetta italiana, in collaborazione con Marevivo); Stories (alla più bella foto verticale di un’Area Protetta italiana, in collaborazione con InflueXpert); Parchi dall’alto (alla più bella foto di un’Area Protetta italiana scattata da un punto panoramico, dal cielo o anche con droni autorizzati, in collaborazione con Haiki+). Sarà attribuito il Premio “Parco Inclusivo” 2025, in collaborazione con Fiaba e Federparchi, all’Area Protetta italiana che si è maggiormente distinta attraverso iniziative concrete a favore dell’accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità. Saranno inoltre conferiti due premi extra-concorso: Premio “Pixcube_it” all’autore della fotografia seconda classificata a “Obiettivo Terra” 2025: un buono voucher speciale messo in palio dal network Pixcube.it per un workshop-reportage a scelta tra i molti e prossimi eventi che si terranno nei parchi naturali d’Italia. Weekend per due persone in Agriturismo all’autore dello scatto vincitore della Menzione “Paesaggio Agricolo” offerto da Fondazione Campagna Amica.

Per selezionare le finaliste della 16a edizione del contest, rappresentative del patrimonio ambientale, naturalistico, paesaggistico, agricolo, agroalimentare e storico-culturale custodito dai Parchi Nazionali e Regionali, dalle Aree Marine Protette, dalle Riserve Statali e Regionali, sono state esaminate 683 foto. Di queste, ben 655 (96%) sono risultate conformi al regolamento e dunque ammesse (le non ammesse sono 28 pari al 4%). Ogni partecipante ha avuto la possibilità di presentare al contest una sola foto a colori di cui: Parchi Nazionali (232 foto, pari al 34% delle foto ammesse), Parchi Regionali (307 foto, pari al 45%), Aree Marine Protette (34 foto, pari al 5%), Riserve Statali (24 foto, pari al 3%) e Riserve Regionali (86 foto, pari al 13%). L’edizione 2025 di “Obiettivo Terra” ha ricevuto il patrocinio di: Senato della Repubblica; Camera dei Deputati; Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Città Metropolitana di Roma Capitale; Comune di Roma e di tutti i Parchi nazionali italiani. Tra i media partner Italpress e TeleAmbiente.

