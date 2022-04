ROMA (ITALPRESS) – E’ Giuliano Zappi il vincitore della XIII edizione di “Obiettivo Terra” 2022, il concorso fotografico dedicato alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali delle Aree Protette d’Italia, promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana Onlus, per celebrare la 52esima Giornata Mondiale della Terra, che si festeggia oggi in tutto il mondo. La foto vincitrice ritrae il bacio romantico tra due volpi nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Abruzzo, Lazio, Molise), che quest’anno compie i suoi primi 100 anni insieme al Parco nazionale del Gran Paradiso.

Con questo fortunato scatto, immortalato nel cuore dell’area protetta, a Pescasseroli, il vincitore si è aggiudicato il primo premio di 1.000 (euro mille), la targa e la copertina del volume “Obiettivo Terra 2022: l’Italia amata dagli italiani”, oltre all’onore di veder la foto esposta al pubblico, fino al 1° maggio, sulla facciata di Palazzo Valentini, a Roma, insieme alla foto vincitrice della Menzione speciale “Obiettivo Mare”, scattata da Salvatore Ianniello. Al secondo posto si è classificata la foto del Parco naturale regionale del Beigua (Liguria), che ritrae un tritone alpino immortalato a Tigleto, scattata da Stefania Urbini, vincitrice della Menzione “Animali”.

Le 12 foto vincitrici, com’è consuetudine, saranno associate ai mesi del calendario 2023 e saranno riportate nella pubblicazione che verrà dedicata alla 13a edizione di “Obiettivo Terra”.

La cerimonia di premiazione, trasmessa in diretta phygital con collegamento da Palazzetto Mattei in Villa Celimontana, sede della Società Geografica Italiana, è stata aperta dai presidenti dei soggetti promotori.

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, sottolinea: “Dopo la riforma della Costituzione che ha inserito la tutela di ambiente, biodiversità e animali tra i principi della nostra Carta, quest’anno Obiettivo Terra assume un valore ancora maggiore. Il desiderio di natura e il rispetto degli ecosistemi passa attraverso la meraviglia degli scatti che in queste tredici edizioni del concorso hanno permesso di collezionare oltre 12mila fotografie da ogni angolo del Belpaese. Ma soprattutto di far conoscere l’importanza di curare le nostre bellezze. Ora subito norme che rafforzino la tutela di biodiversità, ecosistemi e animali e adeguare il Pnrr e la transizione ecologica e digitale al nuovo dettato costituzionale”.

Claudio Cerreti, Presidente della Società Geografica Italiana: “Il crescente successo di questo concorso fotografico è un segnale importante: l’attenzione per il patrimonio ambientale italiano è alta, sempre più alta. La Società Geografica Italiana studia e divulga da un secolo e mezzo i caratteri dell’ambiente italiano, e spesso ha dovuto registrare un’attenzione troppo tiepida, sia nell’opinione pubblica sia nella sfera politica. Si può forse essere più ottimisti, oggi, nel constatare la grande partecipazione a Obiettivo Terra. Molto è ancora da fare, ma questa iniziativa mostra che la sensibilità per l’ambiente è in crescita”.

Giancarlo Morandi, Presidente di Cobat, Main Partner del concorso: “Non c’è modo migliore di celebrare la 52° Giornata Mondiale della Terra attraverso le immagini dei nostri meravigliosi paesaggi naturali. La bellezza delle aree protette, ci ricorda, ancora una volta, quanto resti urgente preservarne l’unicità attraverso scelte consapevoli, nei confronti dell’ambiente e della società. La circular economy, di cui Cobat è protagonista da oltre 30 anni, permette di preservare l’ecosistema, trasformando i rifiuti in nuove materie”.

Proprio in collaborazione con Cobat, è stata attribuita anche la Menzione speciale “Parchi dal cielo”. A vincerla, la foto scattata da Vittorio Emanuele Caccavallo (Vec Samoano) nel Parco regionale dei Monti Lattari (Campania) che ritrae una splendida veduta di costa a Positano, perla della costiera amalfitana.

Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale Coldiretti: “Nello spazio di una sola generazione l’Italia ha perso più di un terreno agricolo su quattro seguendo un modello di sviluppo sbagliato che ha causato la scomparsa del 28% delle campagne che storicamente rappresentano l’immagine del Belpaese nel mondo e garantiscono la sovranità alimentare in un momento così difficile. In Italia la superficie agricola utilizzabile si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari e a causa della cementificazione e della scomparsa dei terreni fertili. Per proteggere la terra e i cittadini che vi vivono, l’Italia deve difendere il patrimonio agricolo e la disponibilità di terra fertile puntando a una forma di sovranità alimentare con i progetti del Pnrr. Ma occorre anche accelerare sull’approvazione della legge sul consumo di suolo che potrebbe dotare l’Italia di uno strumento all’avanguardia per la protezione del suo territorio”.

In un messaggio di ringraziamento agli organizzatori del concorso, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha espresso il proprio apprezzamento per “Obiettivo Terra” rinnovando il sostegno alla Fondazione UniVerde e alla società Geografica Italiana per lo straordinario impegno nella tutela della biodiversità e nella difesa del nostro prezioso territorio.

Federico D’Inca, Ministro per i Rapporti con il Parlamento: “Abbiamo un patrimonio straordinario che dobbiamo tutelare a beneficio delle prossime generazioni: per riuscirci è indispensabile l’impegno di tutti, istituzioni, operatori e associazioni che difendono il nostro ambiente. E’ altrettanto fondamentale vincere la sfida della transizione ecologica che deve accompagnarsi anche ad una nuova forma di turismo sostenibile, capace di valorizzare al meglio i nostri territori. Tutela e valorizzazione ambientale sono il fulcro del cambiamento di questo Paese e potere rafforzare questi aspetti grazie alla premiazione odierna in occasione della Giornata Mondiale della Terra è particolarmente significativo”.

Sono inoltre intervenuti: Loredana De Petris (Presidente Gruppo Misto, Senato della Repubblica), Rossella Muroni (Vicepresidente Commissione ambiente, Camera dei Deputati), Matteo Piantedosi (Prefetto di Roma), Maria Carmela Giarratano (Capo dipartimento DiAG, Ministero della Transizione Ecologica), Antonio Pietro Marzo (Comandante Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari – Arma dei Carabinieri), Francesco Tomas (Designato Capo Reparto Ambientale Marino, Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera); Alessia Pieretti (Consigliera della Città Metropolitana di Roma Capitale).

Madrina della XIII edizione del contest è stata la conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa. Alla diretta phygital, in presenza e in collegamento, hanno inoltre preso parte rappresentanti delle Istituzioni, delle aree protette italiane, delle associazioni ambientaliste e dei partners del concorso, gli autori delle foto vincitrici e alcuni componenti della Giuria di esperti e nonchè presidenti, direttori e rappresentanti delle realtà partners del contest, tra cui: Giampiero Sammuri (Presidente Federparchi), Giuseppe Trieste (Presidente Fiaba Onlus), Rosalba Giugni e Carmen Di Penta (Presidente e Direttore Marevivo), Elisabetta Montesissa (Direttore nazionale Terranostra), Fiorello Primi (Presidente I borghi più belli d’Italia), Giuseppe Gisotti (Presidente onorario SIGEA – APS, Società Italiana di Geologia Ambientale), Antonio Cianciullo (Giornalista e scrittore), Silvestro Serra (Direttore Magazine e Rapporto con i Media, Touring Club Italiano), Zeina Ayache (Giornalista e conduttrice Fanpage.it), Sergio Avallone (Consigliere federale Federazione italiana canoa kayak), Saul Ripamonti (Co-fondatore network Pixcube.it) e con la partecipazione di autori e autrici delle foto vincitrici e dirigenti delle Aree Protette immortalate tra cui: Giovanni Cannata (Presidente del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise); Andrea Spaterna (Presidente del Parco nazionale dei Monti Sibillini); Gabriela Scanu (Commissario straordinario del Parco nazionale dell’Asinara); Silvia Lottero (Direttore ff Parco nazionale dell’Aspromonte); Alessandro Chiodelli (Vice presidente del parco Adda Nord); Francesco Maisto (Presidente parco regionale dei Campi Flegrei); Giulia Bonella (Direttore Tenuta presidenziale di Castelporziano).

L’evento è stato moderato da Gianni Todini (Direttore Askanews).

Oltre ai premi ai partecipanti, è stato attribuito il Premio “Parco Inclusivo” 2022, in collaborazione con FIABA Onlus e Federparchi all’Area marina protetta del Plemmirio (Sicilia) per gli interventi volti a favorire l’accessibilità e la fruibilità dell’accesso al mare alle persone con disabilità e a ridotta mobilità. Il riconoscimento è stato consegnato alla Direttrice, Sabrina Zappalà.

Oltre al Primo Premio “Mother Earth Day”, sono state attribuite 11 tra Menzioni e Menzioni speciali la cui decretazione è stata affidata direttamente alle realtà partner del contest: Alberi e foreste (in collaborazione con Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri); Animali (in collaborazione con Federparchi); Area costiera (in collaborazione con Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera); Fiumi e laghi (in collaborazione con Federazione Italiana Canoa e Kayak); Paesaggio agricolo (in collaborazione con Fondazione Campagna Amica); Patrimonio geologico e geodiversità (in collaborazione con Società Italiana di Geologia Ambientale – APS); Turismo sostenibile (in collaborazione con Touring Club Italiano); Parchi dal Cielo (in collaborazione con Cobat); Obiettivo Roma (alla più bella foto scattata nelle aree protette della Città Metropolitana di Roma Capitale); Borghi (alla più bella foto di un borgo in un’area protetta. In collaborazione con l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”) e Obiettivo Mare (alla più bella foto subacquea scattata in un’area marina protetta, in collaborazione con Marevivo). Sono stati inoltre conferiti due premi extra-concorso, che sono i seguenti: Paola Limena, autrice dello scatto vincitore della Menzione “Paesaggio Agricolo” (in collaborazione con Fondazione Campagna Amica), si è aggiudicato un week end presso l’Agriturismo “Il Podere di Assisi” (PG) offerto da Terranostra Umbria. L’agriturismo fa parte della rete di Campagna Amica: mercati a Km0, delle aziende agricole, degli agriturismi e delle fattorie che sostengono l’agricoltura sostenibile e il cibo di qualità.

Premio “Pixcube_it” alla prima classificata conferito da Saul Ripamonti (Co-fondatore network Pixcube.it), intervenuto in collegamento video: un buono voucher speciale messo in palio dal network Pixcube.it per un viaggio-workshop-reportage a scelta tra i molti e prossimi eventi che si tengono nei parchi naturali d’Italia, disponibili online su Pixcube.it.

Inoltre, grazie alla rinnovata collaborazione con Pianeta Foresty, che fin dalle primissime edizioni del contest ha favorito la piantumazione di nuovi alberi, nel corso della diretta streaming sono state messi a dimora 10 alberi autoctoni nella Riserva naturale statale Oasi WWF “Cratere degli Astroni” ad Agnano (NA).

Obiettivo del concorso fotografico è quello di valorizzare il lavoro quotidiano delle Aree Protette d’Italia, orientato alla tutela ambientale, alla salvaguardia della biodiversità, alla difesa delle tipicità locali e permettere la diffusione di un modello di turismo veramente ecosostenibile e responsabile. La realizzazione di questo ambizioso progetto è stata supportata da Cobat (Main Partner del concorso) e Bluarancio (Digital Partner) e in collaborazione con: FIABA Onlus, Marevivo, Fondazione Campagna Amica, Touring Club Italiano, SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale, Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, Earth Day Italia, Federazione Italiana Canoa e Kayak, SOS Terra Onlus.

L’edizione 2022 di “Obiettivo Terra” ha ricevuto il patrocinio morale di: Senato della Repubblica; Camera dei Deputati; Ministero della Transizione Ecologica; Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Ministero della Cultura; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Città Metropolitana di Roma Capitale; Roma Capitale; Prefettura di Roma; Federparchi; Federculture e di tutti i Parchi Nazionali d’Italia, con l’adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e del Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri.

Media Partners: Askanews, Italpress, Teleambiente, LifeGate, Opera2030, Trekking.it, Eco in Città. Partners Tecnici: Pixcube.it, Pianeta Foresty, @racne.

-foto ufficio stampa Fondazione Univerde –

(ITALPRESS).

