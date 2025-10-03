Oasis, uscita la riedizione di “(What’s The Story) Morning Glory?”

MILANO (ITALPRESS) – È ora disponibile la riedizione di “(What’s The Story) Morning Glory?” (Big Brother Recordings) l’iconico album degli Oasis uscito 30 anni fa, con 5 nuove versioni unplugged di brani classici: “Morning Glory”, “Cast No Shadow”, “Wonderwall”, “Champagne Supernova” e “Acquiesce”. Le nuove versioni unplugged sono state prodotte e mixate da Noel Gallagher e Callum Marinho, a partire dai master originali, nello studio di Noel, Lone Star Sound, a Londra.

L’esclusiva ristampa in tiratura limitata è disponibile in 2 CD e 3 LP. Include una nuova cover con una fotografia del designer Brian Cannon e nuove note di copertina. Sono disponibili anche formati in vinile colorato in esclusiva: su Amazon 3LP in marmorizzazione seppia ispirati a “Wonderwall”, mentre sullo store ufficiale degli Oasis 3LP in arancione neon ispirati ad “Acquiesce”. Tutti i formati contengono la versione rimasterizzata del 2014 dell’album insieme alle nuove versioni unplugged. “(What’s The Story) Morning Glory?” è uno degli album rock più iconici e rappresentativi di un’epoca, con oltre 22 milioni di copie vendute in tutto il mondo, di cui oltre 6 milioni negli Stati Uniti.

– foto ufficio stampa Parole e Dintorni –

