NEW YORK (ITALPRESS) – La direzione artistica del NYCanta è stata affidata a due nomi di spicco nel panorama musicale italiano: Beppe Stanco e Cesare Rascel, esperti operatori del settore musicale italiano, che si erano già occupati delle selezioni per le edizioni XII, XIII e XIV. Lo riferisce l’Associazione Culturale Italiana di New York, attraverso il chairman Tony Di Piazza.

Il Festival della Musica Italiana di New York sarà trasmesso nel mondo da RAI ITALIA, in Italia da RAI 2 ed in seguito sarà disponibile anche su RAIPLAY.

L’associazione RANCO, di Beppe Stanco e Cesare Rascel, ha sottoscritto un accordo con l’Associazione Culturale Italiana di New York anche per continuare le operazioni di selezione, già avviate lo scorso marzo per l’individuazione dei 10 artisti che si esibiranno sul palco dell’Oceana Theater di New York il prossimo 13 ottobre. La XVI edizione del NYCanta sarà presentata da Pupo.

L’ACINY ringrazia “la precedente organizzazione, Glocal Media, per il lavoro svolto fino ad oggi, che seppur passando il testimone alla Ranco, continuerà a fornire un supporto tecnico alla kermesse”.

Gli artisti interessati possono continuare ad inviare le proprie candidature attraverso il sito ufficiale www.nycanta.com, dove sono disponibili le informazioni dettagliate riguardo i requisiti e le modalità di partecipazione.

Come da regolamento i 10 finalisti che voleranno nella grande mela saranno selezionati da una giuria di esperti e tutte le spese per raggiungere la grande mela e soggiornarvi saranno a carico dell’organizzazione.

