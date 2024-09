Nutella ora è anche “Plant-Based” con ingredienti di origine vegetale

MILANO (ITALPRESS) - Nell'ambito delle celebrazioni per il sessantesimo compleanno, arriva sul mercato Nutella Plant - Based, una nuova ricetta dedicata a coloro che, per necessità o per scelta, prediligono alimenti a base vegetale o privi di lattosio. xh7/mgg/gsl