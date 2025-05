Nuovo stanziamento della Regione l’istruzione e la competenza degli studenti

CATANZARO (ITALPRESS) – “La Regione Calabria investe, in maniera concreta e tangibile, nell’istruzione e nelle competenze degli studenti. Lo fa incrementando di un altro milione di euro lo stanziamento già previsto per la misura “Vivi e scopri la Calabria”, ideata per favorire nei nostri giovani la scoperta, la conoscenza e la valorizzazione delle peculiarità identitarie e culturali del territorio calabrese”. Così l‘assessore regionale alla Pubblica Istruzione, Maria Stefania Caracciolo, che, nel comunicare l‘approvazione della graduatoria dell’Avviso pubblico in questione, annuncia anche il contestuale incremento della dotazione finanziaria dedicata alla specifica misura di ulteriori 938.865 Ç nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 – Azione 4 e 1.

La misura è finalizzata a promuovere nei giovani calabresi l’acquisizione di competenze chiave, a partire da quelle trasversali, attraverso itinerari didattici integrativi, culturali e flessibili, realizzati in modalità mista, tra pratiche laboratoriali (come i campi scuola) e visite guidate.

“Per la Giunta Occhiuto, l’istruzione è uno strumento fondamentale per costruire una cittadinanza attiva e consapevole – aggiunge l’Assessore Caracciolo – ecco perché abbiamo deciso di incrementare i fondi a disposizione”.

L’Avviso, rivolto alle scuole primarie e secondarie di tutta la regione, ha registrato un’adesione significativa da parte degli istituti scolastici. Pertanto, al fine di garantire una più ampia partecipazione e finanziare anche i progetti inizialmente risultati ammissibili ma non coperti per mancanza di fondi, la Regione ha disposto l’aumento delle risorse disponibili, portando così l’impegno complessivo a oltre 3,9 milioni, riuscendo in tal modo a coinvolgere oltre 5mila alunni.

“La risposta degli istituti scolastici dimostra che c’è una forte richiesta di esperienze educative che vadano oltre l’aula – sottolinea in conclusione l’Assessore Caracciolo – Grazie a questo ulteriore sforzo finanziario, abbiamo potuto accogliere un numero maggiore di progetti, rafforzando così il legame tra scuola, territorio e comunità, con l’obiettivo di formare studenti più consapevoli delle opportunità lavorative offerte dal territorio calabrese, rendendoli protagonisti del futuro di questa terra”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).