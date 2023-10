TORINO (ITALPRESS) – Fiat offre una soluzione semplice e innovativa per i clienti della nuova 500 e della nuova Abarth 500e, che potranno richiedere la ricarica veloce ovunque si trovi la propria vettura, in pochi click. Il servizio è il modo più semplice per evitare l’ansia di ricarica. E’ integrato con l’app Fiat, e mira a semplificare la vita quotidiana dei clienti fornendo una ricarica veloce senza la necessità che questi stiano con la propria auto. Il servizio innovativo è offerto da E-GAP, che gestisce un servizio di ricarica mobile on-demand veloce, utilizzando energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, in 4 Paesi – Italia, Francia, Spagna e Germania – e in 13 città – Roma, Milano, Torino, Bologna, Brescia, Verona, Trento, Parigi, Lione, Madrid, Barcellona, Monaco e Berlino – con l’obiettivo di raggiungere un totale di 15 città in Europa entro la fine del 2023. I clienti possono scegliere di ricaricare il proprio veicolo elettrico in tutta sicurezza utilizzando i dispositivi di ricarica mobili del fornitore.

La procedura è estremamente semplice: si prenota il servizio tramite app e un VAN dotato di infrastruttura di ricarica mobile raggiunge il veicolo, ovunque sia parcheggiato, e consegna la ricarica. Tutto ciò che serve è l’app E-GAP, collegabile all’app FIAT tramite la funzione “collegamento account”. Una volta effettuato l’accesso, il cliente dovrà semplicemente registrare il proprio veicolo inserendone i dati e autorizzare E-GAP a geolocalizzare il veicolo e a ricaricare in autonomia. Il cliente deve semplicemente selezionare l’indirizzo, programmare la finestra temporale di ricarica e il livello di tariffazione desiderato e pagare il servizio. Il cliente viene avvisato che è stata programmata una sessione di ricarica direttamente sull’app Fiat, dove dovrà autorizzare E-GAP ad accedere al veicolo nella finestra oraria selezionata. L’E-GAP Van arriva entro 90 minuti dalla richiesta del cliente e, una volta localizzato il veicolo, effettua la ricarica senza spostare l’auto dal suo parcheggio.

Il cliente non deve fare nulla: E-GAP è completamente autonomo nell’erogazione del servizio di ricarica, e al cliente basterà ricevere notifiche sull’app Fiat per monitorare lo stato dell’attività e avere la tranquillità e la certezza che il proprio veicolo è sicuro. Per lanciare il servizio è stata costruita un’offerta esclusiva per i clienti Fiat, offrendo un servizio di ricarica rapida on demand al prezzo della ricarica pubblica standard, ad una tariffa di 0,50 euro/kWh. L’offerta speciale è già attiva in Italia nelle città coperte da e-GAP su Fiat nuova 500 e Abarth 500e e sarà presto disponibile anche in Germania e Spagna.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).