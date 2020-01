NUOVO REPARTO DI ONCOLOGIA PEDIATRICA AL GEMELLI

ROMA (ITALPRESS) – Un reparto nuovo che offre maggiori spazi alle famiglie e ai piccoli pazienti che possono così portare avanti le terapie oncologiche affiancate da tutta una serie di attività di supporto che vanno dal laboratorio di pittura e ceramica fino alla scuola passando per attività di arti marziali. E’ il reparto di oncologia pediatrica e neurochirurgia inaugurato questa mattina all’Irccs Agostino Gemelli dal ministro della Salute, Roberto Speranza, accompagnato dal presidente della Fondazione Gemelli, Giovanni Raimondi, dal direttore generale, Marco Elefanti, e dal preside della facoltà di Medicina e chirurgia dell’università Cattolica, Rocco Bellantone.

“Guardare negli occhi i genitori di questi piccoli pazienti dà il senso di cos’è il servizio sanitario nazionale e di perché sia qualcosa di fondamentale – ha detto il ministro dopo l’inaugurazione e la visita del nuovo reparto -. Tocca la vita delle persone. Bambini con problemi così seri hanno bisogno di uno Stato forte per difendere fino in fondo il diritto alla salute”.

La struttura di oncologia pediatrica si articola su due piani, dispone di un reparto di degenza con 10 posti letto, un Day Hospital con 5 posti letto e ambulatori, spazi e servizi adeguati ad accogliere i bambini e le loro famiglie in un’ottica di umanizzazione dell’ospedalizzazione con sala giochi, un giardino pensile attrezzato, una sala per gli adolescenti con computer, playstation, televisore e spazio lettura, una cucina attrezzata a disposizione delle mamme dei pazienti.

