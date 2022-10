ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi e il Presidente XI Municipio, Gianluca Lanzi hanno effettuano un sopralluogo presso il Ponte Marconi in occasione della fine dei lavori del nuovo parco di affaccio sulla sponda destra del fiume Tevere.

La Regione Lazio ha eseguito direttamente gli interventi per la realizzazione del nuovo parco di affaccio sulla sponda destra sul fiume Tevere, che ha una superficie di circa 3,5 ettari e si sviluppa da Via Lungo Tevere di Pietra Papa a monte del ponte Marconi. Preliminarmente è stato necessario effettuare uno sgombero dell’area di Marconi da un insediamento abusivo, oltre alla bonifica e pulizia dell’area, eseguito tra luglio ed agosto del 2021, per un importo complessivo di circa 335 mila euro.

Per rendere più veloci i lavori di rigenerazione e riqualificazione dell’area, l’intervento di sistemazione del Parco Marconi e del Parco Tevere Magliana è stato suddiviso in 2 lotti esecutivi.

In particolare, nel primo lotto, ultimato a fine settembre scorso, sono stati realizzati interventi per circa 500 mila euro. Tra gli interventi principali l’esecuzione delle opere edili strutturali del Parco di Marconi: rampa di accesso al parco, pavimentazioni, recinzioni, parapetti e predisposizioni degli impianti; e la sistemazione del Parco di Magliana, con la realizzazione di pavimentazioni, recinzioni, parapetti e l’adeguamento degli impianti esistenti.

Nel secondo lotto invece del valore di 638 mila euro e in corso di ultimazione, è prevista la fornitura in opera di arredi (panche, tavoli, cartellonistica), attrezzature e giochi (per bambini, ginnici, fitness e sperimentali ovvero di equilibrio, sonori) a servizio del nuovo Parco di Marconi, ed integrazione degli arredi e dei giochi a servizio del parco di Magliana.

Inoltre, entro il prossimo mese di novembre è prevista la piantumazione di alberature e arbusti nel Parco di Marconi e nel parco di Magliana a cura del progetto Ossigeno della Regione Lazio

Risultano, infine, in corso di espletamento le procedure per l’affidamento della fornitura in opera di due chioschi a servizio del nuovo Parco di Marconi e del parco di Magliana, per un importo complessivo di circa 157 mila euro.

La Giunta capitolina ha approvato l’Accordo di collaborazione con Regione Lazio e Municipio XI per la gestione e manutenzione delle aree del Parco Marconi e del Parco Magliana. In particolare, con tale accordo, a partire dal 1 gennaio 2023, verranno affidati al Municipio XI gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle vasche d’acqua, il controllo dello stato degli arredi e delle aree gioco, la verifica del funzionamento degli impianti, la pulizia delle pavimentazioni, il decespugliamento delle aree golenali e degli argini, lo svuotamento dei cestini, la manutenzione dei percorsi e delle recinzioni, la cura delle piante e la piantumazione di nuove alberature. Per la realizzazione di questi interventi Roma Capitale ha previsto il trasferimento al Municipio XI di uno stanziamento annuale di 250 mila euro.

– foto: ufficio stampa Regione Lazio

(ITALPRESS).