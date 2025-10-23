Nuovo ospedale veterinario Palermo, Turano “Era atteso da anni”

PALERMO (ITALPRESS) - "Nel bacino della Sicilia occidentale era un'attesa che durava da tanti decenni e che oggi garantisce una prospettiva occupazionale importante. Oggi il mondo della veterinaria è molto qualificato e garantisce dei servizi prima inimmaginabili". Lo ha detto l'assessore all'istruzione della Regione Siciliana, Mimmo Turano, a margine della presentazione del nuovo polo ospedaliero veterinario a Palermo. xd8/vbo/mca1