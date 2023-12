ROMA (ITALPRESS) – L’Italia avrà il suo nuovo laboratorio antidoping che sarà ultimato tra il 2024 e il 2025 puntando ad essere ancora di più un centro di eccellenza riconosciuto nel mondo, in termini di lotta al doping ma anche di ricerca come quello attuale destinato a traslocare. Trovati i 18 miliardi stanziati in Finanziaria, in tempi rapidi verrà scelta la sede a Roma, su tre location che sono state già state individuate e prese in esame, per poi avviare subito l’iter per l’allestimento della struttura di circa 3.500 mq. Un bel balzo in avanti rispetto ai 400 mq (più container) del laboratorio dell’Acqua Acetosa che la Wada aveva ritenuto non più idoneo. “Il progetto va ben oltre Olimpiadi e Paralimpiadi, rappresenta un patrimonio che sarebbe stato grave lasciare ad altri Paesi. Vogliamo diventare un punto di riferimento non solo in Europa, ma nel mondo”, ha sottolineato il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, durante la presentazione del progetto del nuovo laboratorio. Scongiurata dunque l’ipotesi di portare le “provette” olimpiche all’estero, ad esempio a Parigi o a Colonia. Prezioso, in questo senso, il lavoro del deputato di Forza Italia e presidente del Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco che ha sottolineato ancora una volta il ruolo del laboratorio antidoping che “non è importante solo per le Olimpiadi, ma anche per la lotta alle droghe sintetiche e per la ricerca che amplieremo, oltre ad essere un elemento fondamentale anche per l’acquisizione in futuro di tutti gli eventi sportivi internazionali. Senza un laboratorio antidoping l’Italia sarebbe stata penalizzata certamente nelle prossime competizioni internazionali. E questo vuol dire non solamente attenzione allo sport ma attenzione anche all’economia e all’Italia nel ruolo geopolitico internazionale”, le sue parole. Un’opera portata avanti in sinergia con il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha chiarito come “la lotta al doping è un impegno condiviso, una responsabilità e una priorità a cui rivolgere la massima attenzione. Rafforzare il nuovo laboratorio è importante non solo in vista delle Olimpiadi invernali, ma anche alla luce delle costanti attività di controllo”. Per la Fmsi e per l’intera struttura antidoping si apre ora una nuova sfida come ha sottolineato il direttore scientifico del laboratorio, Francesco Botrè: “Esprimo gratitudine perchè mi rendo conto che avere questo tipo di finanziamento è qualcosa di vicino al miracolo”. E i complementi sono arrivati anche dalla Wada, l’agenzia mondiale per la lotta al doping, che in una lettera firmata dal professor Olivier Rabin e inviata al Governo e al presidente della Fmsi Casasco, si è voluta congratulare con l’Italia “per gli sforzi profusi nella lotta al doping” e anche per aver “assicurato nella legge di Bilancio 2024 una somma di 18 milioni di euro a favore di Sport e Salute con lo scopo di preparare un laboratorio secondo gli standard internazionali richiesti per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 a Milano-Cortina e altri eventi sportivi globali in futuro”.

