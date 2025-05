Jakala promuove il nuovo incontro sulla Conversation Rate Optimization

MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Milano CONVERSatION, l’evento su invito ideato e promosso da Jakala, primo appuntamento internazionale in Italia dedicato esclusivamente alla Conversion Rate Optimization (CRO).

Un’occasione di confronto per i professionisti del digital marketing, della UX e della sperimentazione, che ha visto la partecipazione di speaker provenienti da realtà leader del settore e oltre 150 ospiti. Sponsor dell’edizione 2025 di CONVERSatION sono Kleecks e Contentsquare.

La Conversion Rate Optimization (CRO) è l’insieme di tecniche che aiutano le aziende a trasformare i visitatori in clienti, migliorando le performance dei canali digitali – come siti web, e-commerce o app – in modo misurabile e continuo. L’obiettivo è semplice e concreto: spingere più persone a compiere un’azione utile per il business, come acquistare un prodotto, iscriversi a una newsletter o richiedere un preventivo.

Per farlo, la CRO si basa su dati quantitativi e qualitativi, test e sperimentazioni: si analizza il comportamento degli utenti, si identificano i punti critici del loro percorso online e gli elementi che arricchiscono l’experience, per intervenire poi con modifiche mirate – ad esempio riscrivendo un titolo, semplificando un form o ripensando la struttura di una pagina.

È un approccio scientifico che unisce marketing, design, psicologia e tecnologia, inclusa l’intelligenza artificiale, e che consente di ottimizzare ogni dettaglio dell’esperienza digitale per ottenere più risultati senza aumentare i costi di acquisizione. Ad aprire la giornata è stato Amedeo Guffanti, Managing Director della Business line globale di Activation di Jakala, che ha sottolineato il ruolo cruciale della CRO all’interno del Digital Sales Lab, l’ecosistema multidisciplinare di Jakala dove Media, SEO, Analytics, UX/UIe AI lavorano in sinergia per massimizzare la conversione dei touchpoint digitali.

Un’agenda internazionale per una visione olistica della sperimentazione Moderato da Frank Pagano (Jakala), il programma ha alternato interventi di taglio strategico a casi studio operativi. Tra gli highlight: Ruben de Boer (Online Dialogue) ha invitato a ripensare il ruolo dei test A/B non come obiettivo, ma come mezzo per costruire una cultura della sperimentazione.

Simone Iuculano (Jakala) ha provocatoriamente chiesto “Why even testing?”, proponendo un modello decisionale per testare meno ma meglio, evitando sprechi e bias; Desiree van der Horst (Loop Earplugs) ha evidenziato il valore dei dati pubblicitari nella CRO, promuovendo una collaborazione più stretta tra i team Ads e Optimization; Diana Avelar (Kleecks) e Francesco Giliberti (JAKALA) hanno presentato un caso studio in cui l’ottimizzazione UX ha abbattuto i costi media, grazie alla piattaforma Kleecks.

Craig Sullivan (Optimise or Die) ha esplorato le potenzialità dell’AI generativa nei programmi di testing, condividendo lezioni concrete dall’uso dei LLM nei team prodotto; Luiza de Lange (LeoVegas) ha portato la sua esperienza in tre settori diversi, ribadendo la necessità di un data mindset solido e di infrastrutture tecnologiche integrate; Eden Bidani (CAPE.Agency) ha chiuso con un intervento sull’uso delle parole dei clienti per migliorare le conversioni senza perdere coerenza di brand.

“Un evento pensato per promuovere cultura e networking, CONVERSatION rappresenta oggi un punto di riferimento unico nel panorama europeo degli eventi digitali, offrendo uno spazio interamente dedicato alla CRO – una disciplina strategica che valorizza l’integrazione di competenze trasversali e un approccio scientifico – ha dichiarato Amedeo Guffanti, Managing Director della Business line globale di Activation di JAKALA -. Abbiamo scelto un formato internazionale per stimolare il confronto tra esperienze e visioni diverse, contribuendo alla crescita di una community che condivide la passione per l’innovazione continua”.

